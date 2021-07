Coronavirus, bollettino 29 luglio: oltre 6mila contagiati e 19 morti, sono cifre da quarta ondata

29 luglio 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia rimane sotto controllo, anche se i nuovi casi di Covid continuano ad aumentare sensibilmente. Tanto che secondo la Fondazione Gimbe “di fatto siamo entrati nella quarta ondata”: lo dicono i dati, che mostrano come dopo 15 settimane di calo sono tornati a salire tutti gli indicatori, compreso quello delle vittime. Ne sono state registrate 111 negli ultimi sette giorni, il 46 per cento in più rispetto alle 76 di una settimana fa.

Il bollettino di oggi, giovedì 29 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 6.171 contagiati, 1.825 guariti e 19 morti su 224.790 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 2,7 per cento (+0,5 rispetto a ieri). Per quanto concerne la situazione del sistema sanitario nazionale, la pressione rimane sotto controllo nonostante il trend sia cambiato da diversi giorni: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +45 (1.730 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +11 (194) a fronte di 20 nuovi ingressi.

Gli attualmente positivi sono saliti a 78.484, i deceduti invece sono arrivati a quota 128.029. Prosegue la campagna di vaccinazione, che ha tagliato il traguardo delle 67 milioni di dosi somministrate: in totale sono 67.003.275. Nel frattempo nelle mappe del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Sicilia e Sardegna sono tornate in rosso, mentre gran parte dell’Italia è considerata in giallo.

