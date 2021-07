Coronavirus, bollettino 30 luglio: salgono ancora i contagi, ricoveri elevati in tre Regioni del Sud

30 luglio 2021 a

a

a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo, anche se i nuovi casi di Covid e i ricoveri stanno aumentando sensibilmente. Il bollettino di oggi, venerdì 30 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 6.619 contagiati, 2.117 guariti e 18 morti su 247.486 tamponi analizzati, con il tasso di positività al 2,7 per cento (-0,1 rispetto a ieri).

Dramma-variante Delta, 5 regioni verso nuove restrizioni già tra due settimane: estate rovinata?

Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione è bassa ma il trend è ormai stato invertito da un paio di settimane: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +82 (1.812 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +7 (201) a fronte di 20 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono risaliti a 82.962, i deceduti sono invece saliti a quota 128.047 ma per fortuna ormai aumentano a rilento.

Variante Delta, cifre choc: ecco il confronto tra i morti di luglio 2021 e lo stesso mese dello scorso anno

Prosegue la campagna di vaccinazione, che è arrivata a 67.544.883 dosi somministrate in totale. Inoltre dal monitoraggio settimanale del venerdì è emerso che l’incide rt è salito a 1,57 su tutto il territorio nazionale. Il parametro più importante è quello però ospedaliero: da questo punto di vista sono le Regioni del Sud quelle messe meno bene; Sicilia, Calabria e Campania hanno un valore di occupazione nelle aree mediche rispettivamente dell’8, 6,6 e 4,9 per cento.

Variante Delta, "non so dove sono andato": contagi e omertà, ecco come ci stiamo suicidando

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.