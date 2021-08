Giacomo Spazzini e l'approccio di GS Loft per migliorare il proprio benessere

07 agosto 2021 a

Giacomo Spazzini fondatore e titolare dei club esclusivI GS LOFT ha capito che nel mondo del wellness e del fitness mancava un modello di business basato su consulenze altamente specializzate all'interno di strutture fisiche (non online) al cui interno lavorassero in maniera congiunta un pool di professionisti che potessero seguire in maniera coordinata ogni singolo cliente.

Giacomo ha trasmesso, sin dall'inizio, a tutto il suo team di professionisti, il suo know-how e la sua conoscenza in ambito fitness, per poi condividerla a loro volta con ogni cliente in ogni singolo percorso di trasformazione di corpo e mente.

Una customer experience di altissimo livello

Nel frattempo, lui si è dedicato a pieno regime allo sviluppo del modello di business, unico nel suo genere, per renderlo sempre più specializzato, unico e scalabile.

Ha puntato tutto su un servizio d'eccellenza, dove la qualità dei servizi offerti, dei professionisti coinvolti e della customer experience non ha eguali.

"chi viene nei nostri club", afferma, "non lo fa solamente perchè vuole ottenere grandi risultati in termini di miglioramento su corpo e mente, ma anche perchè vuole vivere un'esperienza unica nel suo genere. Uscire dalla classica idea di personal trainer e nutrizionista".

I servizi offerti in GS Loft

"Crediamo fortemente nella trasformazione del corpo perché è una macchina perfetta e se nutrito ed allenato bene è in grado di rivoluzionarsi, ricostruirsi e migliorarsi, arginando gli ostacoli della mente e trasformando i sogni in risultati concreti."

"Il vero cambiamento nasce da ciò che vediamo in noi stessi e in quello che potremmo diventare".

Questa è la filosofia che sta dietro al brand GS Loft.

Forniamo consulenze mirate a trasformare il corpo di ogni cliente in ciò ha sempre voluto. Non vendiamo modi o trucchi per dimagrire in tempo zero, ma ci focalizziamo sul conoscere in maniera approfondita ogni cliente e costruirgli un percorso di dimagrimento e tonificazione cucito su misura sulle sue esigenze e necessità, in modo da permettergli di ottenere un risultato concreto ed educarlo a mantenere il suo nuovo stile di vita sano e sostenibile per sempre.

Per farlo ci avvaliamo di un team multidisciplinare di specialisti (ad oggi circa 30 professionisti), formato da medici, biologi nutrizionisti, dietisti, fitness advisor, mental coach e psicologi, che, ognuno nella sua specializzazione, si occupa di sostenere, educare, motivare ogni cliente a raggiungere i suoi obiettivi.

Parallelamente alle consulenze specializzate, forniamo servizi complementari e spesso indispensabili al raggiungimento degli obiettivi prefissati, come i test di medicina di precisione, i supplementi alimentari, o servizi di professionisti esterni, come posturologi, cardiologi, ecc.

L'Hybrid Method

Giacomo Spazzini ha ideato negli anni un approccio all'allenamento e alla nutrizione innovativo, chiamato Hybrid Method, che, se applicato in maniera personalizzata su ogni persona porta ad ottenere i migliori risultati in termini di salute, estetica fisica e performance nello sport, così come nella vita di tutti i giorni.

L'hybrid Method si sviluppa suddividendosi in 4 macro fasi:

1. Ricomposizione corporea

2. Stimolo metabolico

3. Costruzione delle proporzioni

4. Definizione

Il completamento di tutte e 4 le fasi porterà al raggiungimento degli obiettivi prefissati e alla completa consapevolezza del nuovo stile di vita sano e duraturo.

Attraverso questo processo personalizzato riusciamo a cambiare corpo e mente dei nostri clienti fornendogli la consapevolezza per mantenere il nuovo stile di vita per sempre.

La durata di ogni fase, ovviamente, dipende dalle caratteristiche specifiche di ogni persona:

stato di salute, stato di allenamento, peso di partenza, eventuali problematiche fisiche, intolleranze, e così via.

Ogni persona ha caratteristiche ed esigenze molto diverse, quindi non ci sarà nessun schema fisso, sarà un percorso cucito su misura.



