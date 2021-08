Coronavirus, bollettino 12 agosto: salgono ancora i contagi, 30 i morti. E il generale Figliuolo spinge sul vaccino

12 agosto 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo, nonostante la variante Delta sia ormai diventata predominante e stia rendendo più facile il contagio, soprattutto tra i non vaccinati che non hanno alcun tipo di protezione dal Covid e dallo sviluppo della malattia. Il bollettino di oggi, giovedì 12 agosto, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 7.270 contagiati, 4.715 guariti e 30 morti a fronte di 216.969 tamponi analizzati.

Il tasso di positività è salito ulteriormente al 3,4 per cento (+0,3 rispetto a ieri). Per quanto riguarda invece il sistema sanitario nazionale, la pressione è ancora bassa ma il trend non è dei migliori e alcune regioni si stanno lentamente avvicinando alla soglia critica: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +27 (2.975 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +15 (352) con 37 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono saliti a 121.285, i deceduti sono arrivati invece a 128.334.

Nel frattempo prosegue su buon ritmo la campagna di vaccinazione, ormai prossima alle 73 milioni di dosi: quelle somministrate in totale finora sono per la precisione 72.920.991. Per il commissario Francesco Figliuolo si tratta di un “grande risultato che si deve anche ai giovani nella fascia 12/19 anni che a soli hanno richiesto negli ultimi giorni oltre il 20% delle dosi, ottenendo così la massima protezione nei confronti del Covid-19”.

