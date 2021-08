Coronavirus, il bollettino del 19 agosto: fiammata su contagi, morti e ricoveri. Giallo in Sicilia, i dati non tornano

19 agosto 2021 a

a

a

Sono 7.260 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in lieve aumento rispetto ai 7.162 di ieri. I decessi, invece, sono 55. Mentre nella giornata precedente se ne erano registrati 69. Il totale delle vittime da Covid nel nostro Paese sale così a 128.634 da febbraio 2020. In crescita il tasso di positività, che passa dal 3,2% di ieri al 3.5% di oggi. Un dato che si spiega soprattutto col calo del numero dei tamponi fatti oggi, oltre 19mila in meno rispetto a 48 ore fa.

Intanto aumenta la pressione sugli ospedali. Anche oggi, infatti, sale il numero delle degenze. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono aumentati di 68 unità, per un totale di 3.627 ricoverati. Mentre in terapia intensiva i posti letto occupati sono aumentati di 18, portando il totale dei malati più gravi a 460, con 40 ingressi in rianimazione (ieri erano stati 50). Prosegue la campagna vaccinale: le dosi somministrate finora sono oltre 74,5 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose, e che quindi hanno completato il ciclo di immunizzazione, sono oltre 35,9 milioni.

Sul ritorno di alcune regioni in zona gialla a partire da lunedì 23 agosto, invece, ci sarebbe un punto interrogativo. Stando ai dati divulgati dall'Agenas, l'agenzia ministeriale che vigila sui sistemi sanitari regionali, la Sicilia sarebbe fortemente in bilico, visto che supererebbe le soglie di tutti i parametri previsti per il passaggio da zona bianca a zona gialla. Tuttavia adesso non è così scontato un ritorno alle restrizioni, perché i dati in possesso della cabina di regia - come riporta Repubblica - sarebbero per alcuni decimali diversi da quelli dell'Agenas: stando a queste informazioni l'Isola resterebbe in zona bianca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.