Giornalista di Repubblica aggredito dai no vax. "Ti taglio la gola se non te ne vai", minacciato e riempito di pugni

VioleUn giornalista è stato aggredito durante la manifestazione di docenti e personale Ata contro il green pass davanti alla sede del Miur in viale Trastevere a Roma. La vittima è un cronista de La Repubblica, Francesco Giovannetti, che stava realizzando un servizio video. Alcuni manifestanti si sono avvicinati e hanno cominciato a minacciarlo, poi la violenza: una serie di cazzotti in faccia, fino a che i colleghi non sono intervenuti per dividerli. Il giornalista è stato portato via in ambulanza per ricevere soccorso medico, mentre l'aggressore è stato fermato e identificato dalla polizia.

Giovannetti ha ricevuto anche minacce di morte. "Mi ha colpito alla faccia con quattro o cinque cazzotti - racconta - dopo avermi minacciato. Non mi lasciava andare, ma per fortuna erano presenti agenti della polizia che sono intervenuti. Ero lì da cinque minuti, ho chiesto a un gruppetto di persone se avevano voglia di parlare", aggiunge il giornalista, "di rispondere a delle domande. Mi hanno chiesto per chi scrivessi e hanno iniziato a criticare Repubblica, ma in maniera civile". Inizialmente.

Poi però, "quest'uomo, non so chi fosse o che ruolo avesse, si è girato, ha mimato il gesto di sgozzarmi, ha detto 'ti taglio la gola se non te ne vai' e quando gli ho chiesto se stesse minacciando mi ha aggredito e colpito". Gli altri manifestanti si sono dissociati dall'azione violenta e hanno chiesto scusa al giornalista.

