Pierpaolo Sileri ad Agorà, l'incubo della quinta ondata: "Questa è l'ultima chiamata, conteremo altri 30mila morti"

L'incubo della quinta ondata è vicino, avverte Pierpaolo Sileri. "Oggi abbiamo quasi 4 milioni di persone sopra i 50 anni non vaccinate contro il Covid. Arriverà un'ulteriore ondata, questo è inevitabile. Ora abbiamo avuto la quarta ondata sostenuta dalla variante Delta prevalentemente in coloro che non erano vaccinati e coloro che stavano aspettando la seconda dose. In autunno vi sarà una recrudescenza, è verosimile, prevalentemente per i non vaccinati", dice il sottosegretario alla Salute ospite di Roberto Vicaretti ad Agorà su Rai tre, nella puntata di oggi 31 agosto.

"Se dovessero rimanere questi i numeri è possibile anche che dovremo soffrire la morte di qualche migliaio di persone, forse anche 30mila, considerando coloro che non sono vaccinati sopra i 50 anni". Sileri precisa che "questo non è accettabile. Vi è stato un rallentamento della vaccinazione durante le vacanze, ed è comprensibile, ma questa è l'ultima chiamata. Bisogna vaccinarsi e proteggere la popolazione".

L'esponente del governo aggiunge che "negli ospedali stiamo accumulando prestazioni per patologie anche benigne ma che nel tempo possono portare seri danni alla popolazione. Questo non è più tollerabile. E' un anno e mezzo che stiamo combattendo contro il covid. Bisogna vaccinare, bisogna spingere la popolazione alla vaccinazione e proteggerla. Credo che il Green pass sia il mezzo per proteggere, perché è un mezzo diagnostico", conclude Sileri.

