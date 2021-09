Coronavirus, bollettino 17 settembre: contagi e indice Rt in calo, ma una regione rischia il cambio colore

17 settembre 2021 a

Sono 4.552 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Il dato, riportato dal bollettino del ministero della Salute, è in calo: ieri i positivi erano 5.117. A diminuire è anche il tasso di positività, che scende dall'1,7% di ieri all'1,6% di oggi. Sempre tanti, invece, i morti a causa del virus: ne sono stati registrati 66 (ieri 67), per un totale di 130.233 decessi da inizio pandemia.

La situazione è in miglioramento anche negli ospedali, dove diminuiscono sia i ricoveri ordinari che quelli in terapia intensiva. Nel primo caso, infatti, sono 3.989 i posti letto occupati, 29 in meno rispetto a ieri. Mentre i pazienti ricoverati in area critica sono 525, sei in meno, con 34 ingressi del giorno. La regione con il dato più alto è la Sicilia, dove si sono registrati 602 casi. Seguono la Toscana con 494 positivi e l'Emilia Romagna con 473 contagi.

Nonostante la situazione sia in costante miglioramento, una regione è prossima al passaggio in zona gialla proprio come la Sicilia. Si tratta della Calabria, che ha il 17,4% dei posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (il valore-soglia è 15%) e il 10,7% delle terapie intensive (il valore-soglia è 10%). E' quanto emerge dalla bozza di monitoraggio della Cabina di regia sulla pandemia. A livello nazionale, invece, è possibile tirare un sospiro di sollievo: l'indice di contagio Rt sui sintomatici scende a 0,85 da 0,92 mentre il valore dell'incidenza del Sars-CoV-2 passa a 54 casi per 100mila individui dai 64 del 10-16 settembre. In calo - come riporta il Giorno - anche i dati ospedalieri: scendono a 6,1% le terapie intensive e a 7,2% le aree mediche.

