Ryanair, fanno se*** orale in aereo: il passeggero accanto filma tutto, ecco il video dello scandalo

21 settembre 2021 a

a

a

Sesso orale in aereo. È accaduto davvero su un volo Ryanair. Secondo le prime indiscrezioni i passeggeri erano diretti da Ibiza a Orio al Serio. Qui una coppia si è lasciata andare alla passione più irrefrenabile. Il tutto immortalato dal passeggero che sedeva accanto a loro, nella fila di sedili dall’altro lato del corridoio, e poi pubblicato su Twitter dove è diventata in brevissimo tempo virale. I fatti sono accaduti il 14 settembre e si presume che i protagonista fossero italiani, visto che di sottofondo si sentono i commenti in italiano di chi sta riprendendo la scena.

Aereo a folle velocità in due gallerie in autostrada: senza precedenti, l'impresa di questo italiano

Nel video fin troppo esplicito si vede una ragazza sdraiata tra le gambe del compagno, mentre sorseggia del vino e si guarda intorno incurante di quanto sta facendo. Poi i due si scambiano baci ed effusioni fin troppo spinte. Anche dopo essere stati scoperti, i due hanno continuato a baciarsi appassionatamente e toccarsi, senza nemmeno pensare ali sguardi sempre più evidenti degli altri passeggeri.

Aereo precipita in Grecia, un morto molto sospetto: solo "una coincidenza"? Choc in Israele

I due passeggeri sono stati riportati alle autorità e adesso rischiano una multa per atti osceni in luogo pubblico e per avere violato le norme di sicurezza anti Covid in quanto non indossavano la mascherine. Rimprovero anche dal presidente dello "Sportello dei Diritti", Giovanni D’Agata, che ha sottolineato come il comportamento sia assolutamente vietato in pubblico. In aereo compreso.

Volo Friuli-Londra, hostess chiede il Green Pass? Massacrata di botte, orrore in aeroporto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.