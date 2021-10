Meteo-incubo, violente grandinate e bombe d'acqua: tutto tra poche ore, le aree a rischio

01 ottobre 2021 a

L'autunno è arrivato: molti se ne renderanno conto questo week-end. Il maltempo, infatti, si abbatterà su tutta la penisola a causa dell'arrivo di una perturbazione che porterà precipitazioni con possibilità di temporali e grandinate su gran parte delle regioni del Nord. Ma anche al Sud il tempo sarà instabile. Scendendo più nel dettaglio, oggi la giornata sarà generalmente poco o parzialmente nuvolosa in Italia, con qualche addensamento in più sulla Val Padana centro-occidentale e a ridosso dei rispettivi settori alpini.

Al Nord ci potrebbe essere un sensibile abbassamento delle temperature. Ma una certa instabilità si rileva anche in Sicilia, dove nel pomeriggio ci potrebbero essere dei temporali. Infine - come riporta Leggo - il rischio piogge è alto anche in Sardegna. La giornata di sabato, invece, sarà caratterizzata da nubi e umidità in prossimità delle regioni tirreniche centro-settentrionali e delle Alpi centro-occidentali.

Il maltempo arriverà soprattutto in Liguria, Toscana, Sardegna, Umbria, Lazio e Sicilia centro-occidentale. In quest'ultimo caso ci saranno temporali locali e alcuni scrosci saranno possibili fin sulla bassa Calabria. Nel resto del paese sarà ancora sereno. Domenica, invece, il maltempo si estenderà ad altre regioni: Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Poi nel pomeriggio sarà la volta di Toscana, Lazio e Sicilia centro-orientale. Al Sud e sulle coste Adriatiche, infine, resteranno temperature miti e soleggiate.

