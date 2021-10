Coronavirus, il bollettino dell'1 ottobre: contagi e ricoveri, Italia tra le migliori d'Europa

01 ottobre 2021 a

a

a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a essere sotto controllo. Tutto merito della campagna di vaccinazione arrivata a quasi l’80 per cento di popolazione che ha ricevuto le due dosi: la miglior risposta agli scettici e ai contrari è proprio quanto (non) sta avvenendo nel Paese nelle ultime settimane. Basta fare il confronto con lo scorso anno: dopo un lockdown durissimo e un’estate di semi-libertà, a ottobre ricominciò l’incubo.

La pillola che "cancella" il vaccino, sfida al colosso Pfizer. Ecco Merck, i primi (pazzeschi) risultati: quando arriva sul mercato

E invece stavolta non solo non si è verificata una nuova ondata, ma con la ripresa piena delle attività lavorative e scolastiche la situazione ha continuato a migliorare. Il bollettino di oggi, venerdì 1 ottobre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 3.405 contagiati, 4.007 guariti e 52 morti a fronte di 293.469 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato all’1,2 per cento (-0,1 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a essere molto bassa dato che a finire in ospedale sono quasi unicamente i no-vax: oggi il saldo dei ricoverati in reparto Covid è -80, quello dei ricoverati in terapia intensiva è -11.

Covid, contagio animale-uomo: senza precedenti, chi vaccineranno in Finlandia

Nel frattempo il presidente dell’Iss Brusaferro ha evidenziato che la curva del contagio da Covid in Italia è tra le più contenute in Europa: “L’età media dei nuovi casi è 38 anni, continua il calo dell’incidenza sopra i 20 anni, mentre è stabile sotto i 12. Vaccinato il 05% di over 80”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.