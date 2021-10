Meteo, "violentissimi nubifragi": a chi tocca dopo la Liguria, previsioni drammatiche

05 ottobre 2021 a

Tregua per la Liguria, colpita pesantemente da eventi alluvionali. La perturbazione che nella giornata del 4 ottobre ha portato maltempo al Nord si è spostata verso il Centro-Sud Italia, dove assisteremo a piogge e temporali. Coinvolte saranno la Regione Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e Sicilia. Nelle prossime ore non mancheranno nuovi nubifragi. Le previsioni di 3bMeteo prevedono una mattinata ancora instabile su Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia e Alpi. Qui assisteremo a piogge e rovesci a tratti anche anche intensi su alto Veneto e Friuli VG. Maltempo poi su buona parte delle regioni centrali tra Lazio e Abruzzo. Mentre fenomeni più deboli interesseranno le coste di bassa Toscana e alto Lazio.

Più grave la situazione in Campania e a ovest della Sicilia, dove si verificheranno rovesci e temporali. Con il passare delle ore ampie schiarite su ovest Alpi, Liguria e gran parte della Val Padana a sud del Po, oltre che su gran parte delle regioni centrali, mentre proseguono piogge sparse sulle Alpi centro-orientali e sulle Prealpi. Il Sud sarà dunque travolto da piogge e temporali in intensificazione che arriveranno anche in Molise per diventare via via più forti in serata quando si estenderanno fino al versante ionico.

A fine giornata peggiora poi al Nord con piogge e rovesci che proseguiranno sulle Alpi, in estensione anche a Piemonte e Levante Ligure. Non mancheranno raffiche di vento tra sudovest e sudest con possibili mareggiate su Riviera Ligure di Levante e coste toscane. Un peggioramento del tempo su tutto lo Stivale che porterà a un abbassamento di temperatura soprattutto nelle zone tirreniche.

