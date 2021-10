Sicilia, "shef cloud": un cielo da fine del mondo, il video dell'impressionante fenomeno atmosferico

06 ottobre 2021 a

Maltempo spaventoso in Sicilia: forti piogge e raffiche di vento hanno colpito tutta l'isola, in particolare la zona di Catania ma anche il Ragusano. I danni provocati sono tanti: a Scoglitti, per esempio, sono state danneggiate alcune strutture serricole lungo la strada che conduce a Gela. E non solo. Sulla Riviera di Gela - come scrive il Corriere della Sera è caduto addirittura un palo dell’Enel.

Gravi danni anche a Punta Secca e Caucana. Nel porto di Scoglitti, inoltre, una barca avrebbe pure rischiato di affondare ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. In un video pubblicato dal Corsera, è possibile vedere il fenomeno dello shelf cloud, l’impressionante nuvolone che incombe minaccioso prima che si scateni il temporale. Situazione senza precedenti soprattutto a Catania, dove una bomba d'acqua ha provocato allagamenti, danni ad abitazioni, tetti, cornicioni, disagi alla circolazione stradale.

La bomba d'acqua, durata circa 5-10 minuti, è stata accompagnata - come riporta La Sicilia - da forti venti di burrasca che hanno buttato a terra alberi, cartelli e cartelloni. Molti tombini, poi, non sono riusciti a drenare l'improvvisa ed enorme quantità di acqua caduta sulla città. In alcune zone si sono formati dei veri e propri laghi.

