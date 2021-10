Reddito di cittadinanza? Gira in Maserati e butta via soldi al poker: disastro-M5s, ecco chi intasca l'assegno

07 ottobre 2021 a

Giravano in Maserati e avevano vinto migliaia di euro alla lotteria, ma percepivano il reddito di cittadinanza. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Treviso al termine di una complessa inchiesta. Sono 116 in tutto le persone denunciate con l'accusa di aver percepito illecitamente il sussidio per un importo complessivo di 700mila euro. Se da una parte c'è chi ha mentito sulle sue condizioni finanziarie, dall'altra c'è chi invece ha mentito sulla propria residenza.

Per 45 persone, soprattutto stranieri, la causa dell'illegittimità sta proprio nella mancanza del requisito della residenza, come riporta Leggo. La legge tanto cara ai 5 Stelle, infatti, prevede tra i presupposti fondamentali del reddito proprio la residenza nel nostro Paese da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa. Poi, però, ci sono anche i furbetti, quindi quelli che hanno chiesto e pure percepito il sussidio nonostante godessero di un patrimonio non indifferente.

Tra quelli che ricevevano indebitamente il reddito, la Guardia di Finanza ha scoperto pure titolari di conti gioco online, usati assiduamente per fare scommesse, giocare a poker o fare altri giochi. Conti su cui talvolta sono state accreditate somme di denaro per centinaia di migliaia di euro, incompatibili con uno stato di necessità economica. Scoperto pure chi, mentre percepiva il reddito di cittadinanza, aveva deciso di comprare un suv della Maserati, in particolare il modello "Levante", che in concessionaria parte dagli 81mila euro.

