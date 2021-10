Saman Abbas, la talpa di Quarto Grado: "Come hanno visto il padre nei campi in Pakistan, ridotto così"

09 ottobre 2021 a

Un testimone intercettato da Quarto Grado ha reso delle rivelazioni scottanti su Shabbar Abbas, padre di Saman, la 18enne di origini pakistane scomparsa lo scorso maggio a Novellara e probabilmente uccisa dai suoi familiari, in primis lo zio. I genitori sono tornati in Pakistan, dove non si starebbero nascondendo nonostante l’accusa di omicidio che pende sulle loro teste.

“Nessuno osa parlarne in pubblico - ha dichiarato il testimone alla trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi - ma Shabbar lo abbiamo visto e sentito tutti, sappiamo che è fuggito dall’Italia. Qui gira di notte completamente ubriaco, beve molto vino e poi va dai lavoratori nei campi di sua proprietà”. Pare che il padre di Saman sia molto temuto dalla gente in Pakistan: “Si presenta alle porte dei suoi dipendenti, che sono i suoi schiavi - ha aggiunto la fonte di Quarto Grado - e più di una volta ha molestato le donne di queste case, sparando anche dei colpi di pistola in aria”.

Insomma, dettagli che avvalorano la tesi che Shabbar non sia una brava persona, al apri del fratello che è il principale indiziato di aver compiuto materialmente l’omicidio di Saman. Intanto il fidanzato della 18enne, Saqib Ayub, ha fatto sapere di avere molta paura per i suoi genitori, che si trovano in Pakistan: teme ripercussioni da parte della famiglia di Saman, che già in passato lo aveva minacciato di morte.

