Gratta e vinci, ruba 100 biglietti a Ostia. Arrestato, cosa trovano a casa sua: sconcerto

Mille euro in contanti e 100 biglietti del Gratta e Vinci: questo il bottino che un rapinatore è riuscito a portarsi via da una tabaccheria di Ostia, nel quartiere di Ostia Ponente. La negoziante, che si trovava alla cassa al momento dell'irruzione, sarebbe stata sorpresa e aggredita dall’uomo. Poi, sotto minaccia, gli avrebbe consegnato quanto richiesto: sia i contanti disponibili che i tagliandi della lotteria. L'uomo, però, non è riuscito a farla franca: i carabinieri di Ostia hanno iniziato subito le indagini.

E grazie non solo alla testimonianza della vittima, ma anche alle immagini della videosorveglianza di zona, è stato possibile identificare in breve tempo il rapinatore. Si trattava di un 43enne del luogo, poi arrestato con l'accusa di rapina. Il malvivente era già noto alle forze dell’ordine ed era pure già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza.

In poco tempo l'uomo è stato rintracciato e bloccato: le forze dell'ordine lo hanno trovato nell'appartamento di un suo familiare. Proprio nell'abitazione i militari hanno trovato i tagliandi della lotteria, ancora tutti integri, e una parte del denaro preso. L’arrestato è stato portato presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, dove adesso è in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

