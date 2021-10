Meteo, un drammatico crollo termico: dove precipitano le temperature, choc in Italia

11 ottobre 2021 a

a

a

Ondata di maltempo ieri nel Salento con una tromba d'aria che si è abbattuta sulla costa. Danni ad un ristorante e previsioni meteo per oggi che indicano un inizio di settimana ancora all'insegna del maltempo ma anche del freddo e della neve a quote decisamente basse per il periodo che daranno agli italiani un primo assaggio di inverno.

Alluvioni-lampo e crollo termico, arrivano i vortici: maltempo, chi rischia il disastro

A causare un generale calo delle temperature in tutta Italia è l'irruzione di un vortice ciclonico che sospingerà sulla Penisola freddi correnti di origine polare con conseguente instabilità meteorologica diffusa un po' su tutte le regioni. Per questo la Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta per rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Puglia e Sicilia.

Clima impazzito, disastro a Catania: tornado distrugge la città, ci sono feriti: "Non uscite di casa"

A caratterizzare il clima in generale però sarà un crollo termico con le temperature che in alcune regioni subiranno un calo anche di 10 gradi. Come conseguenza avremo le prime nevicate intense tra Valtellina e Alto Adige con fiocchi fin sotto i 1000 metri di quota, ma soprattutto sugli appennini, dove sono previste nevicate a partire dai 1400/1500 metri, in particolare su Abruzzo e Marche.

Liguria alluvionata, il giornalista Rai costretto ad andare in onda così: una roba mai vista | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.