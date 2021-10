Storie Italiane, il super-teste sulla scomparsa di Alessandro Venturelli: "A quel punto è scappato", mistero fitto

12 ottobre 2021 a

A Storie Italiane, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, si parla della scomparsa di Alessandro Venturelli. Il ventenne è uscito dalla sua casa di Sassuolo senza fare mai più ritorno. Tanti i misteri che aleggiano attorno a questa vicenda. Da giorni infatti nel Padovano si fanno avanti testimonianze di chi avrebbe visto Alessandro. Un uomo in particolare afferma di aver addirittura parlato con il ragazzo.

"L'ho visto in bicicletta e l'ho fermato chiamandolo per nome", racconta alle telecamere dicendo che a quel punto il 20enne si è girato: "Gli ho detto che la mamma lo stava cercando, di chiamare la madre, ma lui a quel punto è scappato e ha detto 'no, no, ho litigato con mia madre' e poi si è allontanato". Il giovane ha anche descritto l'abbigliamento: era vestito di nero, aveva uno zaino nero e stava su una bicicletta anche questa nera. "Di quelle con la batteria", aggiunge poi.

Un'altra speranza per la mamma di Alessandro che ha dovuto fare i conti con la smentita da parte dei carabinieri di alcune segnalazioni. "Non avevamo litigato - replica però la madre -. Il venerdì prima che sparisse mi ha abbracciato fortissimo, poi il sabato mattina si è svegliato ed era aggressivo con me, mi ha riversato sopra tutta la sua rabbia, mi ha detto che non ero una buona madre, che gli nascondevo le cose e si è alzato per poi sparire".

