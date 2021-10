No Green Pass, Roberto Fiore intercettato: "Roba di servizi segreti, qui c'è dietro lo Stato"

12 ottobre 2021 a

Un "regolamento di conti" dentro Forza Nuova dietro gli scontri di piazza di sabato a Roma, con l'occupazione della sede della Cgil da parte dei No Green pass. A gettare una nuova luce, inquietante, su quanto accaduto è una intercettazione di Roberto Fiore, storico leader di FN, risalente a qualche anno fa e ripubblicata dal Messaggero.

Inconsapevole di essere ascoltato dai carabinieri del Ros, il 26 settembre del 2014 Fiore si sfogava con un forzanovista: "Casapound non esprime più, quello che esprimeva quattro anni fa. Se Maurizio Boccacci (capo di Militia Italia, big dell'estrema destra dei Castelli Romani, ndr) sì muove, si muove perché si stanno muovendo tutta una serie di situazioni. E questa è roba di servizi. Questo è lo Stato. Sono i servizi, il fatto che Boccacci sia a busta paga, te lo possono confermare persone che...".

Parole pesantissime, alla luce di quanto accaduto in piazza. Un movimento eterogeneo fatto di estrema destra, cani sciolti, "anarchici anti-Stato" di ogni colore. E pure, è la denuncia di molti No Green pass in rete in queste ore, movimenti sospetti di "provocatori", magari "infiltrati" dello Stato tra i rivoltosi, a guidarne le azioni con il solo obiettivo di gettare discredito sulla protesta. Una litania già sentita ogni qual volta una manifestazione di piazza diventa violenta, va detto.

Ma quelle frasi di Fiore su Boccacci e la "geografia" disegnata dentro Forza Nuova potrebbe fornire una nuova chiave di lettura. "Io so per storia che nel momento in cui tu rimani solo ti sfondano, e noi in questo momento non abbiamo ancora le difese per opporci...", avvertiva Fiore.

Il sospetto degli inquirenti è che proprio questa annosa necessità di "non rimanere soli" abbia fatto convergere l'estrema destra verso un movimento di protesta popolare nato inizialmente senza colore politico.

