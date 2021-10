Bollettino 12 ottobre, oltre 2mila casi e 49 morti: cosa succede ai non vaccinati da venerdì 15

12 ottobre 2021 a

Sono 2.494 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, stando all'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Un dato in aumento rispetto ai 1.516 positivi di ieri. Con l'aumento di tamponi fatti, rispetto alla giornata precedente, diminuisce invece il tasso di positività: passa da 1,3% a 0,8%. Sempre alto il numero dei decessi: oggi 49 (ieri 34), per un totale di 131.384 vittime dall'inizio della pandemia. In calo la pressione ospedaliera, dopo il rialzo della giornata precedente. Le terapie intensive sono 4 in meno, col totale dei pazienti gravi che scende a 370, mentre i ricoveri ordinari sono 23 in meno, col numero dei ricoverati uguale a 2.665 in totale.

Intanto si avvicina la data del 15 ottobre, giorno in cui il green pass diventerà obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, sia nel pubblico sia nel privato. Una questione che divide parecchio, come dimostrato dalle violente proteste di sabato scorso a Roma. Intanto, dall'ultimo decreto arriva una novità importante sul fronte controlli: è previsto - come succede già nelle scuole - che "il Ministero della salute renda disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio". Tuttavia, resta il nodo dei 4-5 milioni di lavoratori non vaccinati, che dovranno fare il tampone ogni 48-72 ore.

Stando all'ultimo bollettino, inoltre, la regione con più casi odierni è il Veneto (+342), seguita da Lombardia (+306) e Sicilia (+273). A livello nazionale, invece, i guariti sono 3.997, per un totale che va oltre i 4 milioni. Cala anche il numero degli attualmente positivi, 1.560 in meno, per un totale di 82.546. Di questi, sono in isolamento domiciliare 79.511 pazienti.

