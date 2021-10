Dora Lagreca, il messaggio sulle corna poco prima di morire: sospetti agghiaccianti sul fidanzato

14 ottobre 2021 a

Mentre il fidanzato di Dora Lagreca, Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio, viene sottoposto a una perizia medico legale nell'ospedale San Carlo di Potenza, cominciano a circolare alcuni messaggi della ragazza di 30 anni, ex modella, morta dopo essere caduta dal balcone completamente nuda. Dora, in diverse occasioni ha espresso alle sue amiche, dubbi sul rapporto con Capasso per degli insulti - stando alla voce di Dora nei messaggi - nei suoi confronti. "Mi sono lasciata, da lunedì non ci parliamo più. Troppe cose sono successe", dice a un'amica tra il 24 e il 25 settembre, secondo quanto riporta il Messaggero.

E ancora alla stessa amica. "Ha sbagliato a parlare e ha usato brutte parole". A un'altra amica invece ha riferito sempre in un vocale di Whatsapp: "Io e Antonio in questo ultimo mese e mezzo stiamo litigando di più rispetto a prima. Prima cedevamo. Mi dice brutte parole e ora, rispetto a prima, non cedo e ci scontriamo. Lui usa brutte parole, anche se non c'è stato tradimento, non può fare così". Poi, in un audio mandato in onda da Chi l'ha visto? "Non è normale questa aggressività, non posso perdonarlo…".

Altra versione quella di un amico di Antonio: "Quella sera non avevano litigato, Antonio ha anche detto che sarebbero venuti il giorno dopo alla festa. Nel loro rapporto c'era molta gelosia, soprattutto da parte di Dora verso noi amici. Una volta è entrata a casa ci ha visto e ha spaccato il vetro dell'armadio". L'amico ha anche ribadito che i due "litigavano molto e spesso per cose da niente, sono convinto non l'abbia picchiata mai".

