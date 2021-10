Green Pass, bollettino 14 ottobre: "Quanti ne hanno scaricati in 24 ore", tanto rumore per nulla?

14 ottobre 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a essere sotto controllo, tanto è vero che al momento l’attenzione è tutta spostata sul Green Pass, che nella giornata di venerdì 15 ottobre verrà reso obbligatorio per tutti i lavoratori. Sono quindi attese proteste più o meno accese, tra il malumore della stragrande maggioranza dei cittadini che invece si sono vaccinati e che adesso rischiano di pagare il prezzo dei no-green pass.

Nel frattempo il bollettino di oggi, giovedì 14 ottobre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 2.668 contagiati, 3.709 guariti e 40 morti a fronte di 324.614 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato allo 0,8 per cento (-0,2 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione rimane molto bassa, essendo ormai oltre l’80 per cento della popolazione vaccinata con due dosi: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -73, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -8.

La campagna vaccinale è arrivata a 86.868.846 dosi somministrate in totale, con il ministero che ha anche reso noti i dati sul Green Pass: in un solo giorno sono stati emessi 563.183 certificazioni verdi, la maggior parte delle quali (369.415) in seguito a un tampone.

