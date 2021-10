Covid, il bollettino del 15 ottobre: contagi e morti stabili, subito boom di tamponi. Il sistema collassa?

15 ottobre 2021 a

a

a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a essere sotto controllo, tanto è vero che l’attenzione si è spostata quasi completamente sul Green Pass e soprattutto su chi non vuole accettarlo come strumento che consente di avere accesso a tutto anche senza essere vaccinati. Da oggi, venerdì 15 ottobre, è infatti entrato in vigore l’obbligo di certificazione verde per tutti i lavoratori.

Il bollettino rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 2.732 contagiati, 3.533 guariti e 42 morti a fronte di 506.043 tamponi analizzati, con il tasso d positività che è stato rilevato allo 0,5 per cento (-0,3 rispetto a ieri). Ovviamente il grosso incremento di test è dettato al fatto che ieri fosse la vigilia dell’introduzione del Green Pass obbligatorio: nei prossimi giorni è probabile che questo dato sia destinato a salire, con il tracciamento vero dei casi Covid che è finito praticamente nel dimenticatoio.

Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a essere molto bassa: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -34, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -2. La campagna di vaccinazione è arrivata a 87.189.311 dosi somministrate, ma sono ancora quasi 8 milioni gli italiani over 12 ancora senza alcuna dose di vaccino anti-Covid.

