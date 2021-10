Vaticano, una beatificazione costa 750mila euro? Soldi, uno "strano" caso: cala la mannaia di Papa Francesco

16 ottobre 2021 a

I costi delle beatificazioni e delle canonizzazioni sono saliti alle stelle. Alcune cause sono venute a costare anche oltre 750mila euro. Il sospetto che ha sempre aleggiato è che vi fossero dei rivoli di denaro impropri, frutto di conti gonfiati dovuti a scarsi controlli amministrativi. Alcuni di queste storture vennero fuori alla fine del pontificato di Benedetto XVI anche se la questione venne affrontata solo con l'arrivo di Papa Francesco.

Da poco è stato reso noto il primo regolamento che limita i movimenti d'azione per queste tipo di operazioni. Al tariffario generale si sono aggiunte "le regole tassative alle quali dovranno attenersi per chi svolge un ruolo di cerniera tra il Vaticano e chi vuole promuovere la causa", rivela il Messaggero. Papa Francesco ha limitato il numero di cause che possono portare avanti. Il postulatore, cioè chi cura il processo per la beatificazione o canonizzazione, ha diritto a "un equo compenso proporzionato al lavoro effettivamente svolto ma non deve esigere né ricevere uno stipendio legato alla sua nomina per ogni singola causa, e comunque può lavorare anche a titolo gratuito", scrive sempre il Messaggero.

Il Papa ha stabilito che i postulatori non sono dipendenti della Santa Sede e "non possono fruire del regime fiscale dell’articolo 17 del Trattato Lateranense". In pratica dovranno muoversi con assoluta trasparenza e senza alcuna eccezione. Quando il postulatore riceve l'incarico assume la "responsabilità morale e finanziaria promuovendo e coordinando tutte le attività per divulgare la conoscenza del servo di Dio. Spetta a lui provvedere alla raccolta dei materiali, dei documenti, scrivere e stampare la 'Positio', cioè la biografia che attesta la vita spesa all'insegna del Vangelo del candidato alla beatificazione", specifica il Pontefice. Durante il pontificato di Papa Francesco sono stati canonizzati e beatificati quasi mille campioni della fede.

