Meteo, la condanna di ottobre: diluvio e mareggiate, ecco i giorni da allerta rossa

Dal meteo una "condanna" destinata a durare di fatto tutto il mese di ottobre, che stando alle previsioni sarà sempre altalenante, caratteristica che d'altronde definisce l'autunno. Insomma, per il resto di ottobre è bene prepararsi a cambiamenti di condizioni e temperature che caratterizzeranno anche il successivo novembre, dove l'inverno inizierà a farla da padrone.

A fine ottobre è infatti previsto un flusso perturbato atlantico. Nel dettaglio, stando alle previsioni, tra le isole della Gran Bretagna e la Groenlandia si formerà una vasta area di bassa pressione, chiamata in termine tecnico Depressione d'Islanda, che piloterà a più riprese delle perturbazioni verso il vecchio continente e la prima è prevista proprio a cavallo tra il 31 ottobre e il primo novembre.

Dunque il maltempo colpirà per primo il Nord Italia, per poi espandersi, nei giorni successivi, anche alle regioni centrali e meridionali. Ad oggi sono previste forti piogge, mareggiate, un crollo termico e anche le prime nevicate sui rilievi montuosi. E se la tendenza dovesse essere confermata e le temperature dovessero subire una brusca diminuzione, gli esperti del meteo non escludono neppure le prime nevicate in zone collinari, segno che l'inverno è definitivamente, inequivocabilmente arrivato.

