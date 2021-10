Viola Parigi, la pattinatrice morta a 17 anni per un tumore. "Come lo ha scoperto", Firenze sconvolta

22 ottobre 2021 a

Una tragedia ha sconvolto l’istituto Marco Polo di Firenze, che era frequentato da Viola Parigi. Studentessa di 17 anni, nonché pattinatrice di un certo talento, lo scorso febbraio aveva scoperto quasi per caso di avere un tumore. Da lì è iniziato l’incubo e una lunga battaglia, che purtroppo si è conclusa con il peggiore degli epiloghi: la ragazza è venuta a mancare lo scorso 19 ottobre.

La scuola e un’intera comunità sono in lutto da allora. “Il Marco Polo - ha dichiarato il preside Ludovico Arte - ha vissuto una delle giornate più intense e drammatiche della sua storia. A causa di una gravissima malattia, è venuta a mancare Viola, una straordinaria ragazza di 17 anni, amata da tutti. Non ci sono parole per descrivere cosa si prova in questi momenti. Eravamo tutti in difficoltà, nei corridoi si incontravano insegnanti e studenti in lacrime”.

La ragazza, che aveva iniziato a praticare il pattinaggio a un certo livello agonistico, sembrava avere un problema di equilibrio: da qui la visita svolta lo scorso febbraio, dalla quale purtroppo è emerso un tumore. Viola allora è stata operata, ha fatto terapia, ma il brutto male è progredito e non le ha lasciato scampo. “Pattineremo sempre con te Viola. Riposa in pace, angelo”, è il messaggio dedicatole dalla società di pattinaggio artistico che frequentava.

