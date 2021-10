No Green Pass tornano a Roma: "Draghi dimettiti", e qualcuno grida "uccidiamolo"

23 ottobre 2021 a

I no Green Pass sono tornati in piazza nel centro di Roma, ma stavolta in maniera pacifica. In piazza Ugo La Malfa al Circo massimo si sono radunati i manifestanti, “convocati” dall’attore Enrico Montesano: il clima era tutt’altro rispetto a quello che aveva poi indotto al corteo in direzione della sede principale della Cgil, vittima poi di un assalto squadrista e fascista.

La manifestazione di oggi che si è svolta nella capitale non ha avuto nulla a che vedere con quel tipo di violenza: le persone scese in piazza hanno rivendicato le loro ragioni e intonato cori come “la gente come noi non molla mai”, sventolando anche qualche bandiera tricolore. Nella stessa area del Circo Massimo si è svolto anche un sit-in di persone presentatesi come “liberi cittadini”. In tutto ciò la manifestazione è rimasta confinata ad azioni pacifiche, anche se a tratti i toni sono stati un po’ più aggressivi.

Sono infatti stati sommersi di fischi Mario Draghi e soprattutto Luciana Lamorgese: i manifestanti hanno anche intonato i cori “buffoni” quando i nomi del premier e della ministra sono stati pronunciati da Montesano. Inoltre diversi manifestanti hanno esposto cartelli con la bandiera tricolore e la scritta “Draghi dimettiti”, mentre qualcuno si è spinto decisamente oltre urlando “uccidiamolo”. Ma al di là di questo, tutto è rimasto confinato a livelli di civiltà.

