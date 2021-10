Covid a Padova, la coppia no vax contagiata in terapia intensiva

25 ottobre 2021 a

a

a

Sono ricoverati in condizioni considerate molto gravi, nella stessa stanza del reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova, due coniugi dell'Europa dell'est non vaccinati, contagiati dal Covid una decina di giorni fa.

Variante Delta, Europa al collasso: "Finiti posti letto e ventilatori, malati all'estero"





I due si sono presentati in ospedale con problemi respiratori, marito e moglie hanno spiegato ai dottori che per scelta non erano vaccinati. Confermata la diagnosi di Covid, sono stati ricoverati immediatamente, dapprima in stanze separate e poi insieme in una cosiddetta "box Covid", ampia stanza di terapia intensiva attrezzata ad hoc.

"Pecore, schiavi", E poi la testata: il video della follia No Green pass sulla dottoressa | Guarda

Come detto, ora stanno lottando tra la vita e la morte, in due letti appaiati, attaccati ai respiratori.

"Non tutti ricevono una protezione piena". Burioni su Covid e vaccino, chi sono i pazienti "sfortunati"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.