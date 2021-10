Cagliari, roba estrema in pieno centro storico: proprio quello, un video vietato ai minori

25 ottobre 2021 a

Un uomo e una donna sono stati beccati a fare sesso in un luogo pubblico, davanti a tutti. E' successo al Bastione di Saint Remy a Cagliari, in cima alla scalinata che porta all’ascensore di viale Regina Elena, come riporta la testata Castedduonline.it. I due, quindi, senza preoccuparsi troppo del posto in cui si trovavano, hanno dato libero sfogo alle loro pulsioni. L'episodio, già bollato come "degrado e malamovida", è avvenuto nel centro storico cittadino e sembra risalire a pochi giorni fa.

Qualcuno, lì di passaggio, ha deciso di riprendere la scena e di inviare poi il video ai suoi contatti su Whatsapp. In ogni caso, non si sa per quanto tempo la coppia abbia deciso di "divertirsi" all’aria aperta, tra l'altro in cima a uno dei monumenti simbolo della città. Nel video, inoltre, si vede pure qualcuno che passa proprio sotto le loro teste e non si accorge di nulla.

Nonostante fosse già buio, comunque, altri gruppetti di frequentatori del Bastione hanno assistito a gran parte delle effusioni. E proprio qualcuno di loro ha deciso di riprendere la scena, commentandola, per poi diffondere il filmato in rete. Il video, infatti, è già passato di cellulare in cellulare, creando un vero e proprio effetto valanga.

