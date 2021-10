La sorella di Ornella Muti e la droga dello stupro: "Il senatore con casa davanti alla Cassazione", trema la Roma bene

28 ottobre 2021 a

a

a

Tra i 39 arrestati nell'ambito dell'inchiesta sul mercato clandestino degli stupefacenti e dei farmaci nel dark web non c'è solo Claudia Rivelli, la sorella 71enne di Ornella Muti. Diversi insospettabili sono finiti nel mirino degli investigatori a Roma. Ci sono un professore di musica delle medie, che si sarebbe fatto recapitare le sostanze direttamente a scuola, un avvocato, un medico odontoiatra, un dipendente in pensione dell'aviazione, un dipendente di banca, diversi funzionari.

Droga, arrestata la sorella di Ornella Muti: traffico internazionale, si mette malissimo

Ma non solo. Tra i clienti, come riporta il Messaggero, ci sarebbe addirittura un senatore "che abita davanti alla Cassazione" - dicono i pusher intercettati -, un vigile urbano e un prete che, secondo gli inquirenti, potrebbe avere utilizzato la droga dello stupro acquistata online per compiere abusi all'interno di una casa famiglia. Le sostanze in questione sono potentissime e nuove, venivano ordinate su internet, pagate in criptovalute e poi recapitate direttamente a domicilio tramite corriere.

Droga dello stupro, arrestata la sorella di Ornella Muti. "Serve per l'argento", ecco la sua sconcertante difesa

Tra gli acquirenti più assidui, ci sarebbe proprio un politico, che però non sarebbe ancora stato identificato dagli inquirenti. Dalle intercettazioni dei pusher infatti emergono queste parole: "Io amore sto andando dal politico quello lì che abita davanti alla Corte di Cassazione, mi è uscita sta cosa qui al volo". Per quanto riguarda la Rivelli, a incastrarla sono state soprattutto le chat con il figlio a Londra. E' a lui infatti che avrebbe inviato la droga dello stupro acquistata online. "Pacco arrivato e nascosto", "fammi sapere notizie mano a mano, altrimenti mi agito troppo fino a giovedì", scriveva l'attrice.

"Da otto anni, altro che...". Dago smaschera l'escort del caso Morisi: ecco che fine ha fatto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.