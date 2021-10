Denise Pipitone, "vuoi sapere chi è stato quella volta?". L'intrcettazione che cambia la storia: "Io e Giuseppe"

28 ottobre 2021 a

Una nuova intercettazione potrebbe ostacolare la richiesta di archiviazione per la scomparsa di Denise Pipitone. A settembre la Procura di Marsala ha chiesto lo stop alle indagini per far luce sulla sparizione avvenuta nel 2004 della bambina di Mazara del Vallo. Decisione a cui si oppongono Piera Maggio, la mamma di Denise, e il suo avvocato Giacomo Frazzita. Dalla loro parte anche un'ultima intercettazione fatta dai carabinieri di Trapani lo scorso 25 maggio.

Qui si sente Anna Corona, ex moglie del padre della piccola, parlare a bassa voce con la figlia Alice. "Lo vuoi sapere cu fu tanno? Io cu Giuseppe", ossia "vuoi sapere chi è stato quella volta? Io e Giuseppe". Una frase che lascia molto perplessi, anche se l'identità di "Giuseppe" è ancora sconosciuta. Ed è proprio su questa intercettazione che punta l'opposizione delle parti civili.

A pronunciarsi sarà il gip di Marsala, chiamato a decidere il prossimo 23 novembre sull'opposizione all'archiviazione formulata soltanto per Anna Corona. La donna, oltretutto. per un testimone avrebbe detto: "A picciriddra morse", "la bambina è morta". E ancora: "A Piera le si deve bruciare il cuore". Da qui la richiesta di proseguire le indagini per capire cosa è realmente accaduto quel giorno.

