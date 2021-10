Alessio Madeddu, "chi era veramente": cosa spunta dal passato dello chef di 4 Ristoranti

28 ottobre 2021 a

Alessio Madeddu era diventato un personaggio piuttosto conosciuto, soprattutto in Sardegna, in seguito alla sua partecipazione a 4 Ristoranti, il programma in onda su Sky e condotto da Alessandro Borghese. Il cuoco di Teulada, 51 anni, è stato trovato morto davanti al suo locale a Porto Budello: sarebbe stato colpito ripetutamente con una accetta. Già l’anno scorso aveva fatto parlare, suo malgrado, per un episodio piuttosto controverso.

La sera del 2 novembre 2020 aveva infatti aggredito i carabinieri con una ruspa: per questo era stato condannato per tentato omicidio a 6 anni e 8 mesi di reclusione. Tutto per un ritiro della patente che proprio non gli era andato giù: in quel caso aveva reagito con estrema violenza, andando a recuperare una ruspa e tornando sul posto per ribaltare la macchina dei carabinieri. Eppure nel 2018 era stato scelto per partecipare a 4 Ristoranti con il suo locale Sabor’e Mari.

Un precedente che però non sembra avere a che fare con la sua morte. Di sicuro si è trattato di omicidio, ma al momento nessun ulteriore dettaglio è trapelato: si sa soltanto che Madeddu è stato trovato primo di vita davanti al suo locale, dopo essere stato colpito ripetutamente con una accetta.

