Meteo, terrore in Campania: ecco dove chiudono le scuole. "Cosa accadrà tra poche ore", allerta massima

Le scuole di Napoli saranno aperte domani 3 novembre nonostante la giornata che prevede meteo arancione sul capoluogo partenopeo. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha deciso invece che dovranno rimanere chiusi i cimiteri e i parchi cittadini. Una decisione doppia che va nella direzione di non caricare le famiglie con bambini, ma che non ha una chiara logica. Edoardo Cosenza, assessore con delega alle Infrastrutture, alla Mobilità e alla Protezione Civile del Comune di Napoli, ha infatti spiegato che sono i comuni a decidere di chiudere o meno le scuole.

Manfredi ha così deciso di tenere aperte le scuole napoletane, ma a pochi chilometri altri comuni hanno deciso di andare in una altra direzione: a Pozzuoli e Monte di Procida hanno deciso di chiudere, come altri comuni dell'area flegrea quali Bacoli e Quarto. Ma anche nel resto della Regione, nelle altre cinque province campane, dovrebbero anche loro decidere di chiudere gli istituti. Sotto osservazione per la chiusura anche le scuole dell'area vesuviana, inserite anche loro in zona arancione dell'allerta meteo. La chiusura delle scuole durerà solo domani, salvo ovviamente il prolungarsi del maltempo.

La sicurezza regionale si attiva soltanto dopo la pubblicazione del bollettino della Protezione Civile Regionale: la decisione di chiude re le scuole e altri luoghi èlasciata a discrezione dei singoli sindaci, anche se ogni volta che c'è una allerta arancione è quasi scontata la chiusura. Decisivo, per la decisione finale, anche il fattore vento e, domani a Napoli, le previsioni parlano di forti piogge ma senza l'allerta vento. Ed è per questo motivo che il sindaco di Napoli potrebbe aver deciso di lasciare le scuole aperte e chiudere i cimiteri e i parchi.

