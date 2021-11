Generale Figliuolo, la foto che imbarazza il commissario: chi è il dottore al suo fianco. Green pass, brutta storia

05 novembre 2021 a

C'è una foto del dottor Antonio De Luca, indagato nell'inchiesta della Procura di Roma sui green pass falsi, che lo ritrae a cena con il generale Figliuolo a settembre. E' stato lo stesso medico legale a pubblicarla sul suo profilo Facebook dove è in compagnia, oltre che del commissario straordinario per l'emergenza Covid, anche di Pippo Franco e di sua moglie Piera Bassino. I carabinieri del Nas due giorni fa hanno sequestrato i green pass di Pippo Franco, della Bassino e del figlio Gabriele Pippo.

Riporta il Tempo che secondo i pm il medico di base Alessandro Aveni Cirino (anche lui indagato per falso) avrebbe fatto risultare vaccinati l'attore, la sua consorte, il figlio e De Luca insieme ad alcuni suoi familiari, anche se non si erano immunizzati. Per questo la Procura ha sequestrato nove green pass, che sono stati di conseguenza disattivati dalla banca dati del ministero della Salute.

Il legale della famiglia Franco, l'avvocato Benedetto Giovanni Stranieri, ha già preparato la richiesta al Tribunale del Riesame di Roma di annullare il sequestro. Perché Pippo Franco sostiene che sia lui che i suoi familiari si sono vaccinati e che quindi i loro green pass sono regolari. A dimostrazione di questo ci sono i test sierologici che attesterebbero la presenza di anticorpi "da vaccino".

De Luca, consulente della Procura di Roma e premiato dal Senato con il "Leone d'oro" alla carriera, e più volte si è detto critico sulla portata della pandemia.

