Coronavirus, a Siracusa un 49enne positivo vedeva gli amici e andava nei locali pubblici

06 novembre 2021 a

a

a

Era positivo al Covid, ma non ha voluto rinunciare alla vita sociale. Un siracusano di 49 anni, incurante del periodo della quarantena, incontrava gli amici, frequentava locali ed è andato addirittura in uno studio medico per fare una visita specialistica. Adesso è stato denunciato dai Poliziotti del Commissariato di Ortigia per aver violato le disposizioni sul contenimento sanitario cui è sottoposto.

I poliziotti hanno accertato, a seguito di attenti riscontri, che il 49enne - nonostante fosse positivo al Covid-19 e fosse stato sottoposto ad isolamento sanitario a cura dell'Asp - abbia più volte violato le norme poste a tutela della salute pubblica, conducendo un'attiva vita sociale. Risulta, infatti, che l'uomo, durante il periodo della quarantena, abbia frequentato locali, si sia incontrato con numerosi amici e abbia effettuato una visita medica specialistica in uno studio medico di Siracusa.

Adesso potrebbe rischiare persino l’accusa di epidemia colposa, nel caso in cui dovessero emergere focolai di contagio collegabili alla sua condotta disinibita. Nel capoluogo l'ultimo bollettino registrava 257 positivi, in costante aumento. La fascia più esposta è quella degli under 12. La provincia di Siracusa, inoltre, ha la seconda maggiore incidenza di contagi per numero di abitanti della regione. In tutta la Sicilia, invece, l'ultimo dato era di 466 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 24.601 tamponi processati. Con un'incidenza salita dall'1,4% all'1,9%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.