"It's avocado time": testimonianze, trend di consumo e scenario sull'avocado hass

08 novembre 2021 a

a

a

"It's avocado time". Il 23 novembre lo Hyatt Centric Milan ospiterà testimonianze, trend di consumo e scenari di mercato sull'avocado hass in Italia e nel mondo. Si inizia alle 10.45 con un'introduzione alla giornata per poi proseguire tra la presentazione della World Avocado Organization e dell'indagine consumer sul vissuto del prodotto e sulle richieste. Infine la presentazione del progetto di filiera e la degustazione. Appuntamento dunque in via Giovanni Battista Pirelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.