Meteo, crollo termico e burrasca: il weekend peggiore, dove il freddo picchierà durissimo

Il prossimo weekend sarà al gelo e con la pioggia. Un impulso freddo nordatlantico superarà il promontorio anticiclonico presente a ovest del Continente e scenderà di latitudine, per arrivare in Europa centrale nel corso di sabato. Questo nuovo fatto che crea instabilità nell'atmosfera verrà richiamato dalla circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale, che nel frattempo continuerà a rimanere attiva, questo vuol dire che il maltempo si sposterà su parte d'Italia, senza portare particolari scossoni a livello termico già comunque sceso di molti gradi.

La giornata di sabato comincerà con molta nuvolosità su molte zone del Paese con piogge sparse: la tendenza però porterà un peggioramento più ampio sulle regioni del Nord dal pomeriggio con il maltempo che continuerà anche nel corso di domenica, in modo particolare al Nordovest, ma anche sulla Sardegna e parte della zona tirrenica dove sarà molto alto il rischio di pioggia. Temperature che non subiranno particolari variazioni, in calo invece al Nordovest con clima umido.

Intanto oggi, giovedì 11 novembre, sulla Sicilia, Calabria e Lazio è allerta meteo gialla. Il Dipartimento di protezione civile ha infatti emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: per alcune zone ancora criticità per maltempo, rischio temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico.

