Meteo, nuovo vortice sul Mediterraneo: le conseguenze per l'Italia, chi viene travolto

Ci aspetta un'altra settimana di maltempo. Il nuovo vortice di bassa pressione che nel weekend si porterà dal Nord Europa verso la Costa Azzurra, avvertono gli esperti di 3bmeteo.it, "orchestrerà un fronte che in avvio di settimana coinvolgerà ancora il Nordovest dando luogo a condizioni di maltempo. Contemporaneamente interesserà la Sardegna con altri rovesci e temporali e localmente anche la Sicilia, mentre il flusso di correnti orientali innescato dallo stesso vortice, in graduale spostamento verso le Baleari, sarà causa di una certa instabilità sull'Emilia e sul versante adriatico. Un inizio di settimana quindi spesso compromesso, ad eccezione forse delle regioni nordorientali e di quelle del medio-basso Tirreno, dove le condizioni dovrebbero mantenersi un po' più soleggiate".

Successivamente il vortice sembrerebbe ancora una volta bloccato sull'area mediterranea centro-occidentale, per la presenza di un vasto anticiclone. "Si tratterebbe quindi di una configurazione barica molto simile a quella di quella in corso, con il Mediterraneo centro-occidentale soggetto alla presenza di vortici più o meno profondi, responsabili di altri episodi di instabilità al Centro-Sud e sulle isole maggiori che localmente potranno risultare anche di forte intensità". Maggiori occasioni di stabilità invece al Nord, più protetto dall'anticiclone sul centro del Continente. In questo contesto le temperature si manterrebbero generalmente superiori alla norma.

Ma la situazione potrebbe sbloccarsi nella seconda metà della settimana, "per il possibile ingresso più deciso dei flussi perturbati provenienti dal Nord Europa sul Mediterraneo centrale, sospinti da più fredde correnti artiche".

