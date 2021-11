Zona rossa, dalle carte del governo la più drammatica delle conferme: chi torna in lockdown

13 novembre 2021 a

Sale l'allarme contagi da Covid in Italia e Palazzo Chigi corre ai ripari. Il governo per evitare restrizioni a livello nazionale come stanno facendo altri Paesi europei ha un piano che prevede la zona gialla immediata per le regioni che superano la soglia dei tre indicatori e le zone rosse dove si accendono dei focolai. Inoltre, si vuole intensificare la campagna vaccinale e si pensa di modificare la norma sul green pass. Riporta il Corriere della Sera che l'idea - sulla quale è stato chiesto anche un parere agli scienziati - è di rilasciare la certificazione verde soltanto a chi è vaccinato oppure ha effettuato un tampone molecolare, nel caso in cui la curva epidemica dovesse impennarsi. Del resto, è stato lo stesso direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza a sottolineare che "il vaccino protegge noi stessi e gli altri ed è una misura senz'altro più efficace del tampone, che fotografa la situazione immediata".

Italia a colori - Per quanto riguarda le zone a colori, il sistema più sicuro è sempre quello basato sui tre soliti indicatori: nuovi contagi settimanali su 100mila abitanti, tasso di occupazione nelle terapie intensive e nelle aree mediche. Questo permette di evitare restrizioni come il coprifuoco e chiusure di alcune attività. Sempre nell'ottica di evitare misure restrittive estreme governatori e sindaci sono pronti a isolare i nuovi focolai con locali zone rosse. Questi provvedimenti anche in passato sono sempre stati efficaci.

Tamponi rapidi - Gli scienziati hanno spesso spiegato che il test rapido non è attendibile al cento per cento. Come li ha definiti Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, "sono l'anello debole della catena" quindi "prima o poi si dovrà pensare di abolirli. Il tampone non protegge l'individuo che può infettarsi in qualunque momento". Quindi ora si riflette se sia il caso di rilasciare il green pass soltanto a chi ha effettuato il molecolare o addirittura soltanto a chi è vaccinato.

