Meteo, perturbazione dal Nord Europa: "Stato d'allerta". Domenica da incubo, ecco chi rischia

Il weekend non sarà all'insegna del bel tempo in Italia. Dal Nord Europa, infatti, è in arrivo una perturbazione, che porterà piogge e aria fredda. Secondo il meteorologo Mattia Gussoni, citato dal Messaggero, "nelle prossime ore, dopo le nebbie previste sulla Pianura Padana e sulle vallate appenniniche centrali, al Nord e in Toscana il tempo comincerà a peggiorare lentamente, con le piogge che guadagneranno gran parte dei settori a iniziare dal pomeriggio e sera".

Domenica, poi, la perturbazione farà piovere su tutte le regioni del Nord, sulla Toscana, sulla Sardegna e sul Lazio "con precipitazioni che potranno risultare consistenti, temporalesche e via via più forti al Nordovest". L'aria fredda, come spiega l'esperto, "farà scendere la quota delle nevicate che raggiungeranno i 1400 metri sulle Alpi di Piemonte e Lombardia soprattutto a ridosso delle zone di confine". Sul resto d'Italia , invece, il tempo sarà soleggiato. Anche se un po' di instabilità viene segnalata su Campania, Basilicata e Puglia. Le temperature, inoltre, diminuiranno soprattutto nelle zone interessate dal maltempo.

Per quanto riguarda la giornata di lunedì, invece, al Nord continueranno a esserci precipitazioni a carattere sparso, nevose sui settori alpini occidentali a 1400 metri. Al Centro, piogge diffuse su tutte le regioni, molto forti sulla Sardegna. Al Sud, instabilità su tutte le regioni. Intanto la Protezione civile del Lazio ha diffuso una nota, diramando l'allerta gialla per domenica 14 novembre, a causa di precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori costieri meridionali.

