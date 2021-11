Meteo, "scontro tra cicloni". Una domenica infernale: dove si abbattono nubifragi e tempeste

14 novembre 2021 a

Da giorni questa domenica, oggi 14 novembre, viene indicata come un giorno critico dalle previsioni meteo. E la conferma in tempo reale arriva dagli esperti di 3bMeteo, che spiegano come "le due circolazioni cicloniche, quella che era attiva sulle Baleari (Blas) e l'altra in discesa dal nord Europa (Torben) si sono fronteggiate nell'arco della notte e in queste ore si stanno riorganizzando in un unico minimo che dal medio alto Tirreno farà una breve puntata sulla Sardegna e poi scivolerà verso sudovest fino a raggiungere le Baleari entro la giornata di domani", lunedì 15 novembre.

Risultato? Il fronte generato dall'incontro delle circolazioni cicloniche ha generato forte maltempo sulle regioni settentrionali soprattutto in Liguria fin dal pomeriggio della giornata di sabato e anche su parte del Centro, soprattutto Sardegna e alta Toscana.

E ora ecco che forti temporali colpiscono la Liguria orientale, lo Spezzino, la provincia di Grosseto soprattutto nella zona costiera, ossai tra Veneto e Friuli nella zona di Lignano Sabbiadoro. E ancora, colpita la Sardegna sud occidentale, basso Lazio, alta Campania e Salento. Inoltre l'abbassamento delle temperature al seguito del fronte freddo ha favorito nevicate sulle Alpi centro orientali tra i 1.400 e i 1.700 metri, ma la neve è scesa anche a mille metri, sul Brennero.

Per la giornata di oggi, al Nord è previsto un diffuso maltempo soprattutto al mattino. E ancora, spiega 3BMeteo: "Previsti ancora rovesci e locali temporali anche intensi sulla Liguria centro orientale. Nevicate sulle Alpi centro orientali fino a 1400-1600m ma localmente anche più in basso. Nella seconda parte della giornata soprattutto verso sera qualche schiarita interverrà sul Nordest mentre al Nordovest i cieli si chiuderanno nuovamente con fenomeni in intensificazione".

Al Centro maltempo in Toscana, con forti rovesci e nubifragi sulle province più occidentali. Temporali anche in Sardegna ed entro il pomeriggio su Lazio. Nel tardo pomeriggio e a sera pioggia abbondante su Umbria e zone interne di Marche ed Abruzzo.

Infine il Sud, con gli ultimi temporali al mattino sulla Campania centro-settentrionale e Sicilia meridionale. Pioggia anche in Salento.

