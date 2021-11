Bollettino 14 novembre: oltre 7mila contagi, 36 morti, balzo dei ricoveri. La sentenza: "Come passeremo il Natale"

14 novembre 2021 a

Sono 7.569 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in lieve diminuzione rispetto agli 8.544 di ieri. Così come è in calo il numero dei decessi, passati dai 53 del giorno precedente a 36. Sale invece, anche se di poco, il tasso di positività: ieri era all'1,6%, oggi all'1,7%. Più preoccupante la situazione negli ospedali. I ricoveri, infatti, sono ancora in crescita.

Stando all'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute, nelle terapie intensive i posti letto occupati dai pazienti gravi sono aumentati di 5 unità con 29 ingressi del giorno. Mentre nei reparti ordinari i ricoveri sono 50 in più rispetto a ieri, per un totale di 3.647 pazienti. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+1.020), seguita da Veneto (+878), Campania (+875), Lazio (+867), ed Emilia-Romagna (+676).

Parlando delle festività che ci aspettano, Pierpaolo SIleri ha spiegato a Domenica In che "quello del 2021 sarà un Natale libero". Parlando della campagna di vaccinazione, poi, il medico ha detto che in Italia "abbiamo raggiunto una protezione di comunità senza introdurre l'obbligo". Più preoccupato "per i contagi in vista del Natale" Luigi Di Maio, che ha detto: "Il green pass era l’unico strumento che avevamo per non fermare di nuovo l’economia. Ora siamo all’86% di italiani che hanno avuto almeno una dose, gli altri Paesi europei stanno più indietro e per questo ora stanno introducendo misure drastiche". E ancora: "Noi faremo tutto quello che serve per lasciare aperto il Paese".

