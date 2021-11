Covid e vaccino, muore incinta a 27 anni: "Il consiglio dei medici", il dramma che sconvolege l'Italia

15 novembre 2021 a

a

a

Dramma a Montano Antilia, Salerno, dove una 27enne è morta di coronavirus. La ragazza, Antonella Delli Santi, era ricoverata prima in un ospedale del Vallo della Lucania e poi al Policlinico di Napoli ed aveva appena perso sua figlia. Sharon, questo il nome della piccola, era stata fatta nascere prematuramente dopo 24 settimane di gravidanza, ma non c'è stato modo di salvarle la vita.

"Morta a 16 anni il giorno dopo il vaccino, negata l'autopsia": dramma e mistero, il sospetto peggiore

Antonella non era vaccinata, perché il dolce attesa le era stato sconsigliato. Il contagio è avvenuto mesi fa con i primi sintomi alla vigilia di Ferragosto. La morte dela 27enne arriva dopo che l'8 settembre è morta la piccola Sharon. Su Facebook lo sconforto della comunità di Montano Antilia: "Un momento tragico - ha scritto il sindaco Luciano Rivelli - che non sarebbe mai dovuto giungere. Tutta la comunità montanese e il Cilento intero sono segnati da un profondo e sentitissimo dolore".

"Come è morto mio marito dopo il vaccino”: Moderna, a Palermo un caso inspiegabile: calvario in ospedale lungo 40 giorni

Antonella lascia un figlio e il marito. "Un figlio - conclude il primo cittadino - che non vedrà mai più colei che lo ha generato, un marito che non vedrà più la sua adorata moglie, mamma Carmelina e papà Giovanni che non rivedranno più la loro amatissima figlia, noi tutti che non incontreremo più il tuo dolcissimo sorriso. Antonietta ha intrapreso un viaggio verso il Paradiso, lì dove incontrerà altri angeli in questa ancor più cupa serata di novembre".

"La dottoressa condannata a morte". Bargiggia, l'ultima sparata negazionista: fino a dove si spinge

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.