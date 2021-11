Meteo, la condanna del vortice Mediterraneo: tempeste e neve, le regioni nella morsa

15 novembre 2021 a

Il vortice Mediterraneo continua a "infastidire" l'Italia: il maltempo non abbandonerà la penisola per tutto il resto della settimana. Ci saranno ancora forti piogge, venti e anche primi accumuli di neve. Una situazione di forte instabilità che potrebbe persino essere peggiore rispetto a quella della scorsa settimana. Anche oggi, infatti, non mancano piogge e venti, soprattutto al Sud, ma pure su Marche, Abruzzo e Molise, dove si verificheranno rovesci piuttosto intensi.

Continua a piovere anche in Sardegna dove nelle ultime ore la situazione è diventata catastrofica a causa delle alluvioni. Ieri un anziano di 80 anni è morto trascinato dalla corrente. Le piogge torneranno anche al Nord domani, martedì 16 novembre, fino a mercoledì quando il maltempo raggiungerà persino le regioni centrali. Non solo pioggia, però. Arriverà anche la neve. La presenza di un vortice ciclonico in sede mediterranea richiama infatti correnti d'aria più fredda, responsabili di un generale calo termico.

I fiocchi cadranno fino a 1300 metri di quota sul Piemonte e sulla Valle d'Aosta, imbiancando località importanti come Limone Piemonte, Sestriere, Courmayeur e Breuil Cervinia, aree dove si potrebbero formare accumuli di 10-20 centimetri. Novità ci attendono invece nel fine settimana, visto che potrebbe esserci una tregua dal maltempo già tra giovedì 18 e venerdì 19, con una rimonta dell'alta pressione che porterà tempo più stabile su tutta Italia.

