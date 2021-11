Cagliari, come stavano lasciando morire annegato un uomo nell'auto sommersa: "No, mi bagno"

15 novembre 2021 a

Il nubifragio che ieri ha colpito Cagliari ha creato innumerevoli disagi e causato anche la morte di un anziano, trascinato via dalla corrente. Fondamentale il lavoro dei vigili del fuoco e della Protezione civile per aiutare le persone in difficoltà. Un uomo, però, ha appena denunciato sul suo profilo Facebook di essere rimasto per diverso tempo con le gambe immerse nell'acqua, senza che nessuno abbia fatto nulla per aiutarlo. Si tratta di un automobilista, rimasto bloccato in una Peugeot rossa sommersa dall'acqua. "Sono rimasto bloccato con la macchina vicino all'Asse Mediano con l'acqua che saliva di livello e con mia moglie in auto!", ha scritto l'uomo.

"Ho chiesto per favore se qualcuno degli automobilisti di passaggio potesse trainarmi il mezzo per toglierlo da dove era, per risposta ho avuto 'No, mi bagno' oppure nemmeno rispondevano, anzi passavano senza rallentare e bagnandomi completamente! - ha proseguito l'uomo -. L'acqua continuava a salire di livello fino a coprire i sedili. Ma per fare mille foto a me e alla macchina allagata si sono dati molto da fare".

Ironia della sorte, lo sfortunato protagonista di questa storia è un operatore della Protezione civile. A tal proposito ha scritto: "Mi sono reso conto che nella vita ho sbagliato qualcosa. Io operatore di Protezione civile abituato a dare tutto me stesso per aiutare le persone in difficoltà sia per alluvioni che per terremotati, oggi ho vissuto con i miei occhi la cattiveria delle persone". Lo sfogo, poi, si è concluso così: "Vi ringrazio tutti e vi penserò quando dovrò tirare fuori dall'acqua persone che avranno bisogno di aiuto, quello che voi mi avete negato. Grazie".

