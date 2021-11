Meteo, un lunedì da incubo: "Pausa effimera", le pessime previsioni per la prossima settimana

19 novembre 2021 a

a

a

Domani, sabato 20 novembre, sarà la giornata più stabile per l’Italia con sole prevalente su gran parte del Paese, tranne che in Valpadana, dove arriverà la nebbia anche sulle vallate del Centro e in Toscana. Lo rivela il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che precisa “la pausa stabile sarà tuttavia effimera, in quanto già domenica si avvicinerà una nuova perturbazione che porterà nuove piogge o rovesci sparsi a fine giornata al Nord, lungo il versante tirrenico e sulle Isole Maggiori”.

Il ribaltone del giovedì: "Alta pressione delle Azzorre", come cambia il tempo in Italia



“La perturbazione in arrivo domenica sera aprirà la strada a una fase nuovamente instabile o a tratti anche perturbata per la nuova settimana", avverte Ferrara. Una nuova circolazione ciclonica dal Nord europa porterà sul Mediterraneo occidentale piogge sparse tra lunedì e martedì, specie al Centronord. Condizioni di maltempo severo in particolare al Nord e sul versante tirrenico con piogge e nubifragi.

Meteo, "la situazione precipita": gelo e neve, ecco le regioni travolte dall'inverno



Nei giorni 25-27 novembre l'aria sarù decisamente più fredda. In questa periodo saranno possibili nevicate molto consistenti "su Alpi e Prealpi anche a quote medio-basse.”concludono gli esperti di 3bmeteo.com. Insomma il week end che sta per iniziare potrebbe essere l'ultimo mite. Dal prossimo le condizioni dovrebbero peggiorare portando gelo e neve. Che è quello che sperano anche tutti quelli che lavorano nel turismo: un'altra stagione senza la possibilità di avere gli impianti sciistici, sarebbe un duro colpo per il settore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.