Covid, il nuovo parametro per evitare le chiusure: panico in Italia, chi rischia con la nuova legge

22 novembre 2021 a

a

a

Tra i parametri che faranno scattare il passaggio di una regione da una zona all'altra (da bianca a gialla, ad arancione fino a rossa) potrebbe presto rientrare l'indice di copertura vaccinale della popolazione che è molto diversa da regione a regione appunto. Questa ipotesi, rivela ilgiornale,it, è sul tavolo del governo che sta preparando una stretta per limitare i contagi da Covid. Domani 23 novembre infatti i ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini incontreranno i presidenti delle Regioni e poi il premier Mario Draghi - che non si è ancora pronunciato sulle nuove restrizioni - riunirà la cabina di regia e il Consiglio dei ministri. Si ipotizza anche che le nuove norme scatterebbero a partire dalla zona arancione e solo per chi non è vaccinato o non è guarito dal Covid.

Per quanto riguarda l'indice di copertura vaccinale va sottolineato che dai dati dell'ultimo report dell'Istituto Superiore di sanità il tasso di decesso nei non vaccinati è nove volte più alto, 65 per 100mila, nel confronto con i vaccinati con ciclo completo entro i sei mesi dalla seconda dose, 7 per 100mila, e sei volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi, 11 per 100mila. Non solo. I vaccini prevengono infatti la malattia grave.

Il governo, per spingere i non vaccinati a immunizzarsi, sta pensando ad un super Green pass. In sostanza la durata della certificazione verde passerà da 12 a 9 mesi ma soprattutto ci saranno nuovi divieti legati alla vita sociale e alle attività commerciali e produttive che varranno solo per i non vaccinati. L'ipotesi più accreditata è di vietare ai no vax la possibilità di frequentare bar e ristoranti al chiuso, palestre, piscine, stadi, cinema, teatri, musei, impianti sciistici. Il governo potrebbe far scattare i divieti per i no vax solo al momento del passaggio di una regione in zona arancione. E potrebbe essere ridotta anche la validità del tampone, a 48 ore per il molecolare e a 24 ore per l'antigenico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.