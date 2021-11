Napoli, muore di Covid a 65 anni? La frase-choc scritta sul necrologio dalla famiglia

22 novembre 2021 a

Sdegno, stupore e imbarazzo a Napoli. Fa infatti molto discutere un necrologio scelto dalla famiglia di una persona morta a 65 anni di Covid. I parenti della vittima, infatti, nell'ultimo saluto hanno voluto mettere in evidenza come il signor Eduardo, detto "Barry White" a causa della sua imponente stazza, era vaccinato con doppia dose, eppure questo non lo ha salvato dalla furia della pandemia e dalla morte.

I necrologi in questione, per inciso, sono stati affissi nella zona di piazza Carlo III, nel capoluogo Campano. Ed ecco nero su bianco la frase della vergogna: "È mancato con tutte le due dosi di vaccino fatte", ci tengono a far sapere della famiglia, con evidente intento polemico verso il siero anti-Covid.

Ad occuparsi della stampa del manifesto è stata l'azienda Gennaro Tammaro, la quale dopo essersi consultata con i propri avvocati ha deciso di rispettare quelle che erano le volontà dei parenti della vittima, inserendo la frase di dubbio gusto (eufemismo). La foto del manifesto funebre, ovviamente, ha iniziato a circolare alla velocità della luce online e, soprattutto, sulle pagine social e in alcune chat riservate ai no-vax.

L'uomo, come detto, è scomparso a 65 anni per alcune complicazioni legate al coronavirus. Ma la frase-choc non è l'unica peculiarità dell'annuncio: non vi è infatti neppure la data delle esequie. Questo perché i funerali di Eduardo, infatti, non sono mai stati celebrati proprio a causa del coronavirus.

