Meteo, previsioni ribaltate: "La situazione precipita anche a bassa quota", dove colpisce l'ondata di maltempo

Un deciso peggioramento delle condizioni meteo riguarderà l'Italia a partire da domani, giovedì 25 novembre. La perturbazione avanzerà verso il nostro Paese, raggiungendo mercoledì sera i settori più occidentali, Sardegna in primis. Questo porterà a fenomeni intensi, tra rovesci e temporali, anche in estensione su Liguria e basso Piemonte e in generale su tutto il Nordest tra il pomeriggio e la sera. Ma - come riporta 3B Meteo - sarà anche l'occasione per il ritorno della neve sulle Alpi e non solo. I fiocchi potranno fare la loro comparsa anche su basso Piemonte ed entroterra ligure, fin sull'Appennino centro-settentrionale.

Venerdì 26 novembre, invece, la perturbazione inizierà a spostarsi verso i Balcani, ma lascerà dietro di sé un tempo instabile, responsabile di nuovi rovesci anche intensi su regioni tirreniche, Triveneto e Sardegna. Tempo instabile che colpirà pure le coste, soprattutto tra Lazio e Campania. Leggero miglioramento invece al Nordovest e sulle adriatiche. Le temperature, poi, diminuiranno con forte ventilazione.

Nel weekend cambia di nuovo tutto. Dal Nord Europa un'aria fredda di origine artica irromperà fino alle latitudini mediterranee coinvolgendo anche l'Italia con tempo molto instabile, soprattutto su Alpi, Nordest e regioni tirreniche. Le temperature, inoltre, subiranno un'ulteriore diminuzione. Mentre si assisterà a delle nevicate anche a quote basse.

