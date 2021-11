Denise Pipitone, bomba sui giudici: "Dietro c'è un magistrato", chi e perché vuole insabbiare il caso

24 novembre 2021 a

Un'ultima, sconvolgente, rivelazione sul caso di Denise Pipitone. Un nuovo tassello, messo nel corso di Ore14, la trasmissione di Rai 2 condotta da Milo Infante, durante la quale è intervenuto il direttore di affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, che ha dato la sua versione dei fatti sul giallo di Mazara del Vallo, sulla scomparsa della bambina che ormai risale al lontanissimo 2004.

E quelle sganciate da Perrino, come riporta iltempo.it, sono vere e proprie bombe: "Secondo una nostra fonte romana, la chiave di questo giallo sta nelle intercettazioni, che però non si vogliono rendere pubbliche perché sarebbero compromettenti per alcuni personaggi noti, magistrati e politici", ha spiegato il direttore.

E ancora, Perrino a lanciato un suo personalissimo appello alla politica affinché il parlamento si decida a creare una commissione che vada a chiarire i dettagli oscuri della vicenda, che aumentano con il passare del tempo. "Può arrivare la spinta giusta per risolvere finalmente questo caso", ha affermato Perrino.

La madre di Denise Pipitone, da par suo, non si vuole arrendere. "Mia figlia va cercata, non archiviata", ha ribadito Piera Maggio nei giorni scorsi, successivamente alla richiesta di archiviazione della procura di Marsala sulla nuova inchiesta, riaperta nei mesi scorsi. In segno di protesta, Piera Maggio aveva anche lanciato una manifestazione per tenere viva l'attenzione su sua figlia Denise, manifestazione che si è poi tenuta lo scorso 14 novembre.

